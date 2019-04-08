СМИ: Макгрегор устроил драку в пабе после напоминания о проигрыше Нурмагомедову

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По информации ирландской прессы, боец смешанных единоборств Конор Макгрегор устроил драку в одном из пабов Дублина после того, как ему напомнили про поражение от Хабиба Нурмагомедова.
СМИ: Макгрегор устроил драку в пабе после напоминания о проигрыше Нурмагомедову
  • Reuters

Как сообщает Irish Times, Конор Макгрегор стал участником потасовки в одном из пабов Дублина. Ирландец выступал на сцене, однако одному из посетителей не понравилась речь спортсмена. «Русский избил тебя», — заявил гость заведения, после чего подвергся нападению со стороны Конора.

Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову на UFC 229 в схватке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе.

Ранее Макгрегор заявил, что гордится Артёмом Лобовым после его дебюта в Bare Knuckle FC.

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