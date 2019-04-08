Фигуристка Галявиева считает, что фанаты разжигали неприязнь между Загитовой и Медведевой

Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в паре с Луи Тауроном, выразила мнение, что болельщики разжигали в интернете неприязнь между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«В России отличные болельщики, любящие фигурное катание. Но их поведение в социальных сетях уже за гранью моего понимания. Загитову с Медведевой просто стравливали в олимпийский сезон. В последнее время в российском фигурном катании существует нездоровая тенденция повышения градуса всеобщей ненависти», — цитирует фигуристку «Бизнес Online».

Также она выразила удивление, откуда у болельщиков столько негатива и ненависти к другим спортсменкам.

Ранее арабская фигуристка высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой.