Фигуристка Галявиева считает, что фанаты разжигали неприязнь между Загитовой и Медведевой

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Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в паре с Луи Тауроном, выразила мнение, что болельщики разжигали в интернете неприязнь между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.
Фигуристка Галявиева считает, что фанаты разжигали неприязнь между Загитовой и Медведевой
  • РИА Новости

«В России отличные болельщики, любящие фигурное катание. Но их поведение в социальных сетях уже за гранью моего понимания. Загитову с Медведевой просто стравливали в олимпийский сезон. В последнее время в российском фигурном катании существует нездоровая тенденция повышения градуса всеобщей ненависти», — цитирует фигуристку «Бизнес Online».

Также она выразила удивление, откуда у болельщиков столько негатива и ненависти к другим спортсменкам.

Ранее арабская фигуристка высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой.

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