СМИ: Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелес Кингз»
- Reuters
Как сообщает обозреватель НХЛ Дэвид Пагнотта в своём Twitter, клуб в ближайшее время найдёт нового тренера.
Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса. Под его руководством команда заняла последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.
В составе «Кингз» играет российский форвард Илья Ковальчук, вернувшийся в НХЛ в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что клуб «Флорида Пантерз» уволил главного тренера после невыхода в плей-офф.