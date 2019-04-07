СМИ: Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелес Кингз»

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Канадский специалист Уилли Дежарден покинул должность главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
СМИ: Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелес Кингз»
  • Reuters

Как сообщает обозреватель НХЛ Дэвид Пагнотта в своём Twitter, клуб в ближайшее время найдёт нового тренера.

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса. Под его руководством команда заняла последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В составе «Кингз» играет российский форвард Илья Ковальчук, вернувшийся в НХЛ в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что клуб «Флорида Пантерз» уволил главного тренера после невыхода в плей-офф.

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