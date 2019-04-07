Ягудин рассказал, что Тарасова помогала ему преодолеть проблемы с алкоголем

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как его тренер Татьяна Тарасова помогла ему справится с чрезмерным употреблением алкоголя.
Ягудин рассказал, что Тарасова помогала ему преодолеть проблемы с алкоголем
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню», — сказала мне Тарасова перед первым сбором. Сбор заканчивается, я не удержался — выпил. Открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя», — приводит слова Ягудина Starhit.

Он отметил, что Тарасова с пониманием относилась в такому его поведению, но подчеркнул: спустя несколько лет он всё же сам понял, что так нельзя, и завязал с вредной привычкой.

Ягудин начал сотрудничать с Тарасовой в 1998 году. Под её руководством он четырежды стал чемпионом мира и трижды — Европы, а также завоевал золото на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что Тарасова резко отреагировала на слова Константина Зырянова о фигурном катании.

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