Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин признался, что будет болеть за московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»
  • © Alexander Wilf/Russian Look
  • globallookpress.com

«Сегодня я за «Локомотив». Мне кажется, что более плотная группа во главе таблицы больше отвечает соотношению сил. Ну и за интригу! Болеть, чтоб прямо болеть, мне сейчас не за кого. Только в Кубке за «Ростов», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его словам, он внимательно наблюдал за «Локомотивом» последние два матча и отметил низкое качество игры у подопечных Юрия Сёмина. Он также подчеркнул явные проблемы в обороне железнодорожников.

«Поэтому я и буду сегодня за «Локо». Когда игры нет (например, Смолова Юрий Павлович отправил искать себя на левый фланг — мыслитель!), каждая эмоция в счёт.
Я эгоистичен. Если «Локомотив» выиграет, мне будет интереснее смотреть чемпионат. Да и троллить Радимова тоже», — говорится в тексте Уткина.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Дмитрий Сенников сказал, почему у «Локомотива» будет преимущество в матче с «Зенитом».

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