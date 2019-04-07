Футболист «Зенита» Нобоа назвал Дзюбу большим боссом, а Кокорина — королём

Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, как называет своих одноклубников Артёма Дзюбу и Александра Кокорина.

«Могу назвать Дзюбу человеком года. В прошлом году он столько выиграл! Дзюба всегда в хорошем настроении, он улыбается, шутит со всеми», — приводит слова эквадорца РИА Новости.

По его словам, Дзюба — тот игрок, который делает команду семьёй. Он также объяснил, почему под фото в Instagram называет нападающего Big Boss.

«Он — Big Boss de Russia! Он здорово помог сборной на чемпионате мира. Для меня Дзюба большой босс. А Кокорин — король!» — добавил Нобоа.

Ранее Дзюба поздравил Кучерова с рекордом результативности среди россиян в НХЛ.