Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера «Краснодара» на стажировку в «Челси»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, как не отпустил наставника команды Мурада Мусаева на стажировку к главному тренеру лондонского «Челси» Маурицио Сарри.

«Мурад Мусаев будет ругаться, но я расскажу одну историю. Он хотел поехать на стажировку к тренеру «Челси» Сарри, попросил меня об этой поездке. Я ответил: «Нет, этого не надо делать. Ты даже не думай об этом, это неправильно». Он обиделся. Нет, «обиделся» — неправильное слово. Он всё-таки взрослый мужик. Просто сказал: «Окей», — вспоминает Галицкий на YouTube-канале «Русские норм!».

По его словам, после этого случая Мусаев прислал ему статью о великом советском хоккейном тренере, которого также не отпустили на стажировку в Канаду. Тем не менее впоследствии этот тренер приехал в Канаду и всех обыграл со своей командой. Галицкий добавил, что не стоит читать истории об успехах других людей, так как это влияет на эмоциональную целостность.

«Ты начинаешь копировать: здесь кальку возьмёшь, там используешь то, что уже кто-то делал. И если ты готов, тебе это мешает. Ты должен жить свою жизнь со своими ошибками. Не надо подавлять своё естество чтением чужих историй успеха, поскольку ты сам тогда не добьёшься успеха», — сказал наставник.

Ранее Галицкий заявил, что хочет занимать пост президента «Краснодара» до конца жизни.