Друг пострадавшего в драке на трибуне фаната «Спартака» высказался об инциденте

Друг пострадавшего в драке на трибуне во время матча с ЦСКА болельщика московского «Спартака» Александр Гуминский прокомментировал инцидент, который произошёл из-за шарфа с критикой капитана команды Дениса Глушакова.

«Я ему позвонил, спросил в шутку, не его ли избили, а оказалось, что тут не шутки, побили и правда его: он скинул фотографии», — приводит слова друга пострадавшего «Чемпионат».

Он добавил, что, по словам болельщика, на него было совершено три прыжка, при этом он не собирается обращаться в полицию по поводу данного эпизода.

«Есть такой модный музыкальный исполнитель — Нейромонах Феофан, и у него есть трек «Притоптать». Так и моего друга притоптали эти проплаченные шестёрки. Просто втоптали в бетон стадиона «Открытие Арена», — сказал Гуминский.

Ранее сообщалось, что протестовавший против Глушакова фанат «Спартака» получил сотрясение мозга.