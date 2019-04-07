Друг пострадавшего в драке на трибуне фаната «Спартака» высказался об инциденте

Короткая ссылка
Друг пострадавшего в драке на трибуне во время матча с ЦСКА болельщика московского «Спартака» Александр Гуминский прокомментировал инцидент, который произошёл из-за шарфа с критикой капитана команды Дениса Глушакова.
Друг пострадавшего в драке на трибуне фаната «Спартака» высказался об инциденте
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я ему позвонил, спросил в шутку, не его ли избили, а оказалось, что тут не шутки, побили и правда его: он скинул фотографии», — приводит слова друга пострадавшего «Чемпионат».

Он добавил, что, по словам болельщика, на него было совершено три прыжка, при этом он не собирается обращаться в полицию по поводу данного эпизода.

«Есть такой модный музыкальный исполнитель — Нейромонах Феофан, и у него есть трек «Притоптать». Так и моего друга притоптали эти проплаченные шестёрки. Просто втоптали в бетон стадиона «Открытие Арена», — сказал Гуминский.

Ранее сообщалось, что протестовавший против Глушакова фанат «Спартака» получил сотрясение мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить