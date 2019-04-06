СМИ: Немецкий экс-чемпион мира по боксу Штурм арестован за уклонение от уплаты налогов

Как сообщает немецкая пресса, бывший чемпиона мира в двух весовых категориях Феликс Штурм был арестован в Германии по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Bild, 40-летний боксёр Феликс Штурм был арестован на фитнес-выставке в Кёльне по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

С 2016 года спортсмен проживал в Боснии, не имея постоянного места жительства в Германии, поэтому был недоступен для местных властей.

Свой последний поединок на профессиональной арене Феликс Штурм провёл в том же 2016 году, победив россиянина Фёдора Чудинова и завоевав пояс WBA во втором среднем весе. Однако после боя допинг-проба немецкого боксёра дала положительный результат, и спортсмена лишили титула.

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