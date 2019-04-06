Ганский защитник «Арсенала» Кадири: русские обратились ко мне с просьбой о натурализации
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«Русские обратились ко мне с просьбой о натурализации для них, но я люблю Гану и хочу выступать за свою страну. До меня дошёл слух, что я согласился играть за Россию, наш переводчик сказал, что эта информация идёт из РФС. Но это не так. Я родом из Ганы, ничто не может заставить меня сменить гражданство», — заявил Кадири в интервью Football Ghana.
Также футболист добавил, что не готов натурализоваться ни для одной страны мира.
Мохаммед Кадири присоединился к «Арсеналу» летом 2018 года на правах аренды из «Аустрии».
Ранее натурализованный кубинский волейболист оценил красоту русских женщин.