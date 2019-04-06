В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с Дешамом

Руководитель Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре прокомментировал возможное продление сотрудничества с главным тренером сборной Дидье Дешамом.

По словам Ле Гре, которые передаёт Eurosport, соглашение с 50-летним специалистом будет продлено, если команда выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«Обычно подписывается контракт на два года в случае, если команда квалифицируется на турнир. Такое соглашение придаст нам уверенности во время чемпионата Европы», — добавил глава FFF.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира — 2018, а также завоевала серебро первенства Европы 2016 года.

В квалификации на Евро-2020 французская сборная сыграет с командами Молдавии, Исландии, Турции, Албании и Андорры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020.