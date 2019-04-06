В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с Дешамом

Короткая ссылка
Руководитель Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре прокомментировал возможное продление сотрудничества с главным тренером сборной Дидье Дешамом.
В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с Дешамом
  • Reuters

По словам Ле Гре, которые передаёт Eurosport, соглашение с 50-летним специалистом будет продлено, если команда выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«Обычно подписывается контракт на два года в случае, если команда квалифицируется на турнир. Такое соглашение придаст нам уверенности во время чемпионата Европы», — добавил глава FFF.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира — 2018, а также завоевала серебро первенства Европы 2016 года.

В квалификации на Евро-2020 французская сборная сыграет с командами Молдавии, Исландии, Турции, Албании и Андорры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить