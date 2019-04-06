Инсинье: Игуаин никогда не приходил поприветствовать экс-партнёров по «Наполи»
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«Ювентус» был его выбором, он имел полное право перейти туда. Но мы встречались после этого, и ни разу он не пришёл поздороваться к нам в раздевалку, что было бы естественным жестом», — приводит слова игрока Football Italia.
Он также отметил, что ему не понравилось то, что Игуаин праздновал гол, забитый в ворота «Наполи», когда выступал за «Ювентус».
«Это значит, что у него были проблемы с нами — его бывшими товарищами по команде, которые помогли ему забить 36 мячей в Серии А», — добавил Инсинье.
Игуаин выступал за неаполитанцев с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «Ювентус».
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