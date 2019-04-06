Сын Роналдиньо подписал контракт с футбольным клубом «Крузейро»

Жоао Мендес, сын бывшего футболиста сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдиньо, заключил соглашение с «Крузейро».

«Игрок обладает интересными характеристиками. Уверен, в ближайшее время мы интегрируем его в нашу профессиональную команду», — цитирует директора молодёжных команд клуба Амарилдо Рибейро El Mundo Deportivo.

Отмечается, что контракт 14-летнего игрока с «Крузейро» рассчитан на шесть лет. При этом Мендес успешно прошёл просмотр в коллективе, не указывая, что является сыном легендарного футболиста.

Ранее сообщалось, что у Роналдиньо отобрали паспорт из-за долгов.