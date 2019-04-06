СМИ сообщили, когда состоится следующее заседание по делу боксёра Ковалёва

Стало известно, когда состоится следующее заседание по делу россиянина Сергея Ковалёва, чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе, который обвиняется в нападении на женщину в Калифорнии.

Как сообщает Boxingscene, суд пройдёт 19 апреля в американском Сан-Бернардино.

18 января в СМИ появилась информация, что Ковалёву грозит четыре года лишения свободы за избиение женщины. Как отмечалось, потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтс, которая подала на спортсмена иск на $8 млн.

При этом суд может повлиять на возможность проведения боя россиянина с представителем Великобритании Энтони Ярдом.

Ранее бывший тренер Ковалёва заявил, что не верит, что боксёр напал на женщину.