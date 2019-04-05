Фернандес не жалеет, что перешёл не в «Реал», а в ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал, что мог перейти в мадридский «Реал».
Фернандес не жалеет, что перешёл не в «Реал», а в ЦСКА
  • globallookpress.com

«Предложение из Мадрида пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА в 2012-м. Я считаю правильным свой выбор, для меня это был оптимальный путь развития», — цитирует игрока «Матч ТВ».

По словам Фернандеса, он чувствует себя комфортно с первого дня в армейском клубе и никогда не хотел менять команду.

«ЦСКА — мой дом, и я не желаю его покидать», — добавил футболист.

В текущем сезоне Фернандес сыграл в 27 матчах, забил один мяч и сделал семь результативных передач.

Ранее Георгий Джикия заявил, что «Спартак» будет играть на победу в дерби с ЦСКА.

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