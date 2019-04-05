Норицын: Юрлова-Перхт продолжит карьеру

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не будет завершать карьеру, а продолжит соревноваться на профессиональном уровне ещё минимум год.

«В этом году у нас многое получилось с Катей Юрловой, хотя путь был сложный с первой гонки. Зато на ЧМ она была в лучшем состоянии. Даже если бы не было медали, я бы сказал, что её выступление — успех: в Эстерсунде она была существенно быстрее себя по сезону, боролась в каждой гонке. Катя продолжит карьеру, минимум на год», — цитирует Норицына Sports.ru.

Также тренер добавил, что Юрловой-Перхт комфортнее тренироваться самостоятельно.

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