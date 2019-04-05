Овчинников: в России из Гилерме сделали нормального вратаря

Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» вспомнил первые шаги натурализованного голкипера Гилерме в составе железнодорожников.

«В 19 лет он не очень свежим продуктом был. Это в России из Гилерме сделали нормального вратаря. Я только закончил играть, курировал у президента Сёмина молодёжную команду, вратарей в школе. Поработал с Гилерме минут 35 — было видно, что данные хорошие, но остальных голкиперов не превосходит», — заявил Овчинников в интервью «Чемпионату».

Также экс-вратарь «Локомотива» добавил, что не хочет больше играть в футбол.

Ранее экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте.