Овчинников: в России из Гилерме сделали нормального вратаря
- РИА Новости
«В 19 лет он не очень свежим продуктом был. Это в России из Гилерме сделали нормального вратаря. Я только закончил играть, курировал у президента Сёмина молодёжную команду, вратарей в школе. Поработал с Гилерме минут 35 — было видно, что данные хорошие, но остальных голкиперов не превосходит», — заявил Овчинников в интервью «Чемпионату».
Также экс-вратарь «Локомотива» добавил, что не хочет больше играть в футбол.
Ранее экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте.