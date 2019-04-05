Овчинников: в России из Гилерме сделали нормального вратаря

Короткая ссылка
Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» вспомнил первые шаги натурализованного голкипера Гилерме в составе железнодорожников.
Овчинников: в России из Гилерме сделали нормального вратаря
  • РИА Новости

«В 19 лет он не очень свежим продуктом был. Это в России из Гилерме сделали нормального вратаря. Я только закончил играть, курировал у президента Сёмина молодёжную команду, вратарей в школе. Поработал с Гилерме минут 35 — было видно, что данные хорошие, но остальных голкиперов не превосходит», — заявил Овчинников в интервью «Чемпионату».

Также экс-вратарь «Локомотива» добавил, что не хочет больше играть в футбол.  

Ранее экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить