Кафельников: не удивлён, что Кокорин набрал вес

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Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Кафельников: не удивлён, что Кокорин набрал вес
  • РИА Новости

«Очень сложно будет восстановиться после такой паузы. Когда ты в спорте — ты живёшь тренировками. От одной к другой. Ты в постоянном напряжении организма. Ограничиваешь питание, соблюдаешь его режим. Как только всё это заканчивается (да если ты ещё и сидишь на скамье) — меняется всё, даже процессы метаболизма. Слышал, что Кокорин поправился, и не удивлён этому. Видимо, с точки зрения спорта всё идет к худшему сценарию», — приводит слова Кафельникова «Советский спорт».

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее диетолог высказался о лишнем весе Кокорина.

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