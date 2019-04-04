«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

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Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало своё возможное участие в митинге в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин и сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда», — приводит слова представителя «Фратрии» «Чемпионат».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в парке «Сокольники» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных.

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