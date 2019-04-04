Теннисист Зверев: карьера отца вдохновила меня

Немецкий теннисист Александр Зверев сравнил свою карьеру с выступлениями отца, советского спортсмена Александра Зверева — старшего.

«Мой отец всегда был хорошим теннисистом, но не имел возможности это продемонстрировать. Причиной тому стала политическая ситуация в СССР. Он не имел разрешения путешествовать по турнирам, поэтому мог участвовать лишь в матчах Кубка Дэвиса. В некотором смысле карьера папы вдохновила меня. У меня было всё для реализации своего таланта, и я воспользовался шансом», — заявил Зверев Tennis World USA.

Также спортсмен уверен, что спорт и политика не должны быть связаны, а его отец заплатил за это цену.

Александр Зверев — старший добыл 18 побед на Кубке Дэвиса, но в рейтинге АТР не поднимался выше 175-го места.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Хромачёва и Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Чарльстоне.