Теннисист Зверев: карьера отца вдохновила меня

Короткая ссылка
Немецкий теннисист Александр Зверев сравнил свою карьеру с выступлениями отца, советского спортсмена Александра Зверева — старшего.
Теннисист Зверев: карьера отца вдохновила меня
  • ©SMG/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мой отец всегда был хорошим теннисистом, но не имел возможности это продемонстрировать. Причиной тому стала политическая ситуация в СССР. Он не имел разрешения путешествовать по турнирам, поэтому мог участвовать лишь в матчах Кубка Дэвиса. В некотором смысле карьера папы вдохновила меня. У меня было всё для реализации своего таланта, и я воспользовался шансом», — заявил Зверев Tennis World USA.

Также спортсмен уверен, что спорт и политика не должны быть связаны, а его отец заплатил за это цену.

Александр Зверев — старший добыл 18 побед на Кубке Дэвиса, но в рейтинге АТР не поднимался выше 175-го места.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Хромачёва и Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Чарльстоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить