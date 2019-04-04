Агент рассказал о состоянии футболиста «Локомотива» Ротенберга

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Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о процессе восстановления футболиста после травмы передней крестообразной связки колена.
Агент рассказал о состоянии футболиста «Локомотива» Ротенберга
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«Борису изначально делали операцию в итальянской клинике, где якобы работают суперпрофессионалы и куда отправляют своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, после операции там у Бори пошла инфекция. В итоге ему пришлось в срочном порядке снова ложиться в больницу, но уже в Барселоне, и делать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами», — цитирует агента Sport24.

Также Селюк заявил, что на восстановление футболиста после инфекции потребуется год.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы.

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