Агент рассказал о состоянии футболиста «Локомотива» Ротенберга

Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о процессе восстановления футболиста после травмы передней крестообразной связки колена.

«Борису изначально делали операцию в итальянской клинике, где якобы работают суперпрофессионалы и куда отправляют своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, после операции там у Бори пошла инфекция. В итоге ему пришлось в срочном порядке снова ложиться в больницу, но уже в Барселоне, и делать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами», — цитирует агента Sport24.

Также Селюк заявил, что на восстановление футболиста после инфекции потребуется год.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы.