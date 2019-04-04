«Бавария» установила рекорд Кубка Германии, десятый раз подряд пробившись в полуфинал турнира

«Бавария» установила рекорд Кубка Германии по футболу, сумев выйти в полуфинал десятого розыгрыша турнира подряд.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Последний раз «Баварии» не удавалось пробиться в полуфинал Кубка Германии в сезоне-2008/09, когда мюнхенский коллектив потерпел поражение от «Байера» на четвертьфинальной стадии турнира.

За свою историю «Бавария» становилась обладателем Кубка Германии по футболу в общей сложности 18 раз. Этот показатель является рекордом турнира — ни один другой клуб не завоёвывал трофей более шести раз.

Ранее сообщалось, что «Бавария» пропустила четыре мяча от «Хайденхайма», но сумела выйти в полуфинал Кубка Германии по футболу.