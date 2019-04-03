Спортсменка из ОАЭ объяснила, что побудило её заняться фигурным катанием

Захра Лари, представлявшая ОАЭ на зимней Универсиаде в Красноярске, рассказала о том, что повлияло на её выбор в пользу фигурного катания.

«Всё очень просто. То, что кто-то считает невыполнимым, у нас становится возможно. В детстве я увидела фильм о фигурном катании и просто влюбилась в него. Всегда радовалась, что у нас в Абу-Даби есть каток. И я отправилась туда буквально на следующий день после просмотра той киноленты», — рассказала спортсменка в интервью RT.

Она отметила, что родственники не сразу одобрили её увлечение. Однако со временем они осознали, какое значение для неё имеет фигурное катание.

«Мои родные многим жертвовали, чтобы я могла заниматься спортом. Сейчас они мной гордятся, и я им очень благодарна, потому что без них мы бы с вами сейчас не разговаривали», — добавила Лари.

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