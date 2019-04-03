СМИ: Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш может получить работу в Германии

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По информации немецкой прессы, португальский наставник Андре Виллаш-Боаш стал претендентом на должность главного тренера команды Бундеслиги «Вольфсбург».
СМИ: Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш может получить работу в Германии
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Как передаёт Bild, представители «Вольфсбурга» связывались с португальским тренером Андре Виллаш-Боашем на предмет его заинтересованности возглавить команду.

Также в числе претендентов на кресло наставника значится Марко Розе, который в настоящее время работает в австрийском «Зальцбурге».

Андре Виллаш-Боаш находится без работы с 2017 года, когда португалец покинул китайский «Шанхай СИПГ».

Ранее сообщалось, что катарский клуб предложил экс-тренеру «Зенита» зарплату €8 млн в год.

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