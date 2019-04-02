Бывший игрок ЦСКА может стать генеральным менеджером клуба НБА

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Бывший защитник московского ЦСКА Траджан Лэнгдон пройдёт собеседования на пост генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс».
Бывший игрок ЦСКА может стать генеральным менеджером клуба НБА
  • Reuters

Как сообщает в своём Twitter обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски, помимо Лэнгдона, на вакантную должность претендуют помощник генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Ларри Харрис, а также исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Хьюстон Рокетс» Герссон Росас.

В России Лэнгдон известен своими выступлениями за  московский ЦСКА с 2005 по 2011 год. Он также провёл сезон-2004/05 в столичном «Динамо». 

После завершения игровой карьеры он работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс», после чего занял пост помощника генерального менеджера в «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что Винс Картер вышел на пятое место по количеству сыгранных матчей в НБА.

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