Хованцев и Кугаевский принесли друг другу извинения за публичную критику

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский и главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев принесли друг другу извинения за некорректные высказывания в прессе по ходу нынешнего сезона.

По словам Кугаевского, которые приводит ТАСС, во время первенства России в Тюмени они с Хованцевым встретились и принесли друг другу извинения за сказанное по ходу сезона.

Он также отметил, что договорился с главой СБР Владимиром Драчёвым прекратить споры через прессу в обмен на постоянный контакт.

«Владимир Петрович обещает отвечать на мои звонки, поскольку в таких условиях очень тяжело работать. Я говорю о том, что он получает мои письма, а потом месяцами пустота, ответы я узнавал только из его интервью. В этом плане было тяжело», — пояснил председатель тренерского совета.

Ранее сообщалось, что Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ.