Ахатова прокомментировала результаты масс-старта у мужчин на ЧР по биатлону

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Олимпийская чемпионка, четырёхкратная победительница чемпионата мира Альбина Ахатова заявила, что представители сборной России допустили слишком много промахов на огневых рубежах в рамках масс-старта чемпионате страны в Тюмени.

«У наших сборников было очень много промахов. Я болела за Евгения Гараничева, но он снова не справился со стрельбой.  По всей видимости, у него нет внутреннего спокойствия. Логинов также не был стабилен», — цитирует Ахатову «Известия».

Также экс-биатлонистка выразила надежду, что чемпион мира-2017 Антон Бабиков, занявший в масс-старте 26 место, способен вернуться на прежний уровень.

Ранее сообщалось, что Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов — третий.

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