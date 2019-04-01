Ахатова прокомментировала результаты масс-старта у мужчин на ЧР по биатлону
«У наших сборников было очень много промахов. Я болела за Евгения Гараничева, но он снова не справился со стрельбой. По всей видимости, у него нет внутреннего спокойствия. Логинов также не был стабилен», — цитирует Ахатову «Известия».
Также экс-биатлонистка выразила надежду, что чемпион мира-2017 Антон Бабиков, занявший в масс-старте 26 место, способен вернуться на прежний уровень.
Ранее сообщалось, что Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов — третий.