Сулейманов: надо делать первый хет-трик за основу

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между его командой и «Анжи» (5:0), в котором ему удалось дважды забить в ворота соперника.

«Я не слежу за тем, кто является лучшим бомбардиром «Краснодара». Моя задача выходить на поле и делать всё возможное, чтобы команда выигрывала. Сегодня первый дубль за основной состав, конечно, это приятно. Надо двигаться дальше и делать первый хет-трик за первую команду клуба», — заявил Сулейманов журналистам после матча.

Также футболист отказался комментировать ситуацию со своим контрактом.

Ранее сообщалось, что президент «Анжи» не принял отставку Адиева, тренер остаётся в должности.