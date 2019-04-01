Сулейманов: надо делать первый хет-трик за основу
«Я не слежу за тем, кто является лучшим бомбардиром «Краснодара». Моя задача выходить на поле и делать всё возможное, чтобы команда выигрывала. Сегодня первый дубль за основной состав, конечно, это приятно. Надо двигаться дальше и делать первый хет-трик за первую команду клуба», — заявил Сулейманов журналистам после матча.
Также футболист отказался комментировать ситуацию со своим контрактом.
Ранее сообщалось, что президент «Анжи» не принял отставку Адиева, тренер остаётся в должности.