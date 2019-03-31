Российская конькобежка Лобышева объявила о завершении карьеры

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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Лобышева объявила о завершении спортивной карьеры.
Российская конькобежка Лобышева объявила о завершении карьеры
  • Reuters

По словам 34-летней конькобежки, которые передаёт ТАСС, теперь она планирует заняться развитием школы в Коломне, а также другими проектами.

Она отметила, что причиной завершения карьеры можно считать семейные обстоятельства.

«Конечно же, были силы и возможности ещё выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку», — добавила спортсменка.

Обе бронзовые олимпийские награды Лобышева завоевала в командных гонках на Играх-2006 и Олимпиаде-2014.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни российский конькобежец Андрей Ануфриенко.

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