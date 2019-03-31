Российская конькобежка Лобышева объявила о завершении карьеры
- Reuters
По словам 34-летней конькобежки, которые передаёт ТАСС, теперь она планирует заняться развитием школы в Коломне, а также другими проектами.
Она отметила, что причиной завершения карьеры можно считать семейные обстоятельства.
«Конечно же, были силы и возможности ещё выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку», — добавила спортсменка.
Обе бронзовые олимпийские награды Лобышева завоевала в командных гонках на Играх-2006 и Олимпиаде-2014.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни российский конькобежец Андрей Ануфриенко.