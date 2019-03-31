«Страсбург» стал обладателем Кубка французской лиги, победив «Генгам» в серии пенальти

«Страсбург» завоевал Кубок французской футбольной лиги в сезоне-2018/19.

В финале турнира, который проходил на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, «Страсбург» оказался сильнее «Генгама» в серии послематчевых пенальти — 4:1. Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьей.

Кубок французской лиги «Страсбург» завоевал четвёртый раз в клубной истории. Ранее команда побеждала в турнире в 1964, 1997 и 2005 годах.

Ранее сообщалось, что «Генгам» обыграл «Монако» российского полузащитника Александра Головина в полуфинале Кубка французской лиги.