Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс пропустит концовку регулярного чемпионата НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит заключительные шесть матчей команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что руководство коллектива из Калифорнии, уже утратившего шансы на выход в плей-офф НБА, приняло решение предоставить отдых Джеймсу в концовке регулярного чемпионата, чтобы форвард полностью восстановился после полученной в декабре 2018 года травмы паха.

В сезоне-2018/19 Леброн принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НБА, что является наименьшим показателем в его профессиональной карьере. В них форвард набирал в среднем 27,4 очка, 8,5 подбора и 8,3 передачи.

Ранее сообщалось, что Джеймс вошёл в тройку самых популярных спортсменов мира по версии ESPN.