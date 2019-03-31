«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу
- Reuters
Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Сауль Ньигес и Томас Партей, а также форварды Диего Коста и Альваро Мората.
Этот успех позволил коллективу из Мадрида набрать 59 очков и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. От лидирующей «Барселоны» «Атлетико» отстаёт на десять баллов. «Алавес» с 44 очками в активе, в свою очередь, идёт пятым.
Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании по футболу.