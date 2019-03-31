«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

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В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» на выезде разгромил «Алавес» со счётом 4:0.
«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу
  • Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Сауль Ньигес и Томас Партей, а также форварды Диего Коста и Альваро Мората.

Этот успех позволил коллективу из Мадрида набрать 59 очков и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. От лидирующей «Барселоны» «Атлетико» отстаёт на десять баллов. «Алавес» с 44 очками в активе, в свою очередь, идёт пятым.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании по футболу.

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