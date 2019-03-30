Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Бахрейна, Квят — десятый

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в третьей свободной практике второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 29,569 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде — четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель. Тройку замкнул обладатель пяти титулов чемпиона мира — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии десятое место, уступив лидеру 1,604 секунды.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2».