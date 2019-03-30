Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Бахрейна, Квят — десятый
- Reuters
Леклер преодолел свой лучший круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 29,569 секунды.
Второй результат показал его партнёр по команде — четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель. Тройку замкнул обладатель пяти титулов чемпиона мира — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии десятое место, уступив лидеру 1,604 секунды.
FP3 (60/60 MINS): @ScuderiaFerrari have the edge heading into qualifying#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/PqV8LRDEnv— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что Мик Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2».