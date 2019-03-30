Месси: распускать про меня слухи — уже обычное дело
- Reuters
«Есть люди, которые говорят про меня всё, что они хотят. Другие всё это слушают и верят. Меня представляют в очень нехорошем свете. Это уже обычные вещи — распускать про меня слухи. Я ничему не удивляюсь», — цитирует игрока Goal.com.
По словам Месси, он хотел выйти на поле в матче с командой Марокко, но после встречи со сборной Венесуэлы почувствовал боль, и было решено не усугублять положение.
«Проблема еще остаётся. Травма паха проходит достаточно сложно. Мне лучше, но надо быть осторожным», — сказал Месси.
Ранее Месси признался, что скучает по Роналду в чемпионате Испании по футболу.