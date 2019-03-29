Стали известны сроки восстановления фигуриста Ханю

В Федерации конькобежного спорта Японии (JSF) назвали ориентировочные сроки восстановления двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю.

Как сообщает The Japan Times со ссылкой на представителя JSF, 24-летнему фигуристу на восстановление после травмы потребуется порядка трёх месяцев.

Ханю получил повреждение во время этапа серии Гран-при в Москве в ноябре 2018 года и не сумел до конца восстановиться. Несмотря на это, он принял участие в чемпионате мира в Сайтаме, завоевав серебряную медаль.

Ранее стало известно, что Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы.