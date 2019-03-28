Футболист ЦСКА Ахметов рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы играть

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своих целях и задачах на будущее.

«Я живу сегодняшним днём и не хочу загадывать. В ЦСКА есть всё для того, чтобы расти и прогрессировать. У меня поставлены цели: попасть в национальную сборную, закрепиться там, в клубе иметь важную роль, вести команду за собой. Хочу в следующем году сыграть со сборной чемпионат Европы и потом уже делать выводы», — приводит слова Ахметова Sport24.

Он отметил, что только после этого можно будет понимать, готов ли он играть в европейском чемпионате.

«Я хочу попробовать себя за пределами страны. В чемпионате Англии себя даже не представлял и не рассматривал, там быстрый силовой футбол, где много борются и бегают. Мне ближе более техничный футбол — Испания, Италия», — добавил 21-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром».