Манекен, с которым столкнулся Заболотный, будет продан с аукциона
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Как сообщил Савин в своём Instagram, все средства, вырученные от продажи этого инвентаря, пойдут на «футбольную благотворительность».
Курьёзное столкновение Заболотного с манекеном произошло во время подготовки команды к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Форвард зацепился за манекен и рухнул на газон при отработке навесов в штрафную площадку.
Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Сердар Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране.