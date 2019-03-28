Манекен, с которым столкнулся Заболотный, будет продан с аукциона

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Бывший футболист, а ныне телекомментатор Евгений Савин объявил что намерен продать с аукциона манекен с базы «Зенита», с которым во время тренировки столкнулся нападающий Антон Заболотный.
Манекен, с которым столкнулся Заболотный, будет продан с аукциона
  • ©fc-zenit.ru

Как сообщил Савин в своём Instagram, все средства, вырученные от продажи этого инвентаря, пойдут на «футбольную благотворительность».

Курьёзное столкновение Заболотного с манекеном произошло во время подготовки команды к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Форвард зацепился за манекен и рухнул на газон при отработке навесов в штрафную площадку. 

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Сердар Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране.

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