Малкин: в последние годы страсть к хоккею стала остывать

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что больше не испытывает такого же азарта к хоккею, как на начальном этапе карьеры.
Малкин: в последние годы страсть к хоккею стала остывать
  • ©Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«В последние годы страсть к хоккею начала остывать. Нет того огонька, азарта, как раньше, по молодости. Не нервничаешь, выходя на лёд, кровь так не бурлит. Разумеется, всё равно хочется забить, отдать, помочь партнёрам, стараешься сделать всё от тебя зависящее. Силы есть, а вот страсти становится меньше», — сказал Малкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также спортсмен признался, что неудачи в хоккее отражаются на его семейной жизни.

Ранее Малкин рассказал о своей вспыльчивости.

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