Малкин рассказал о своей вспыльчивости

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своей вспыльчивости и признал, что должен зарабатывать меньше удалений.
Малкин рассказал о своей вспыльчивости
  • © CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«На самом деле, драться не хочу, но заступаюсь за партнёров. Иногда конфликт начинается не с тебя, но ты подъезжаешь, тебя пытаются спровоцировать, выдернуть. Раздражительность, всплеск негативной энергии — это всё у меня есть. Признаю, что во многих моментах нужно сдерживаться, зарабатывать меньше удалений», — заявил Малкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также спортсмен добавил, что проявление эмоций в хоккее — это нормально.

Ранее тренер «Питтсбурга» назвал Малкина элитным хоккеистом, которого сложно заменить.

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