Малкин рассказал о своей вспыльчивости
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«На самом деле, драться не хочу, но заступаюсь за партнёров. Иногда конфликт начинается не с тебя, но ты подъезжаешь, тебя пытаются спровоцировать, выдернуть. Раздражительность, всплеск негативной энергии — это всё у меня есть. Признаю, что во многих моментах нужно сдерживаться, зарабатывать меньше удалений», — заявил Малкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Также спортсмен добавил, что проявление эмоций в хоккее — это нормально.
Ранее тренер «Питтсбурга» назвал Малкина элитным хоккеистом, которого сложно заменить.