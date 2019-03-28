Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своей вспыльчивости и признал, что должен зарабатывать меньше удалений.

«На самом деле, драться не хочу, но заступаюсь за партнёров. Иногда конфликт начинается не с тебя, но ты подъезжаешь, тебя пытаются спровоцировать, выдернуть. Раздражительность, всплеск негативной энергии — это всё у меня есть. Признаю, что во многих моментах нужно сдерживаться, зарабатывать меньше удалений», — заявил Малкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также спортсмен добавил, что проявление эмоций в хоккее — это нормально.

Ранее тренер «Питтсбурга» назвал Малкина элитным хоккеистом, которого сложно заменить.