СМИ: Экс-футболист «Спартака» помещён под домашний арест за вождение в нетрезвом виде

Румынский защитник «Хапоэля» Габриэль Тамаш, известный по выступлениям за московский «Спартак», был помещён под домашний арест за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает GSP.ro.

По информации издания, спортсмен был задержан в израильской Хайфе. Он ехал со скоростью 205 км/ч, кроме него в автомобиле находились две женщины.

Отмечается, что суд поместил Тамаша под домашний арест до выяснения обстоятельств.

Футболист играл за «Спартак» с 2004 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась бывшим игроком «Спартака» Промесом.