СМИ: Экс-футболист «Спартака» помещён под домашний арест за вождение в нетрезвом виде
- ©Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает GSP.ro.
По информации издания, спортсмен был задержан в израильской Хайфе. Он ехал со скоростью 205 км/ч, кроме него в автомобиле находились две женщины.
Отмечается, что суд поместил Тамаша под домашний арест до выяснения обстоятельств.
Футболист играл за «Спартак» с 2004 по 2007 год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась бывшим игроком «Спартака» Промесом.