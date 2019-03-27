Фигуристка Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Олимпийская чемпионка и победительница первенства мира по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты.

РИА Новости

«Я об этом не думала, честно говоря», — ответила Загитова в эфире японской телепередачи. Она подчеркнула, что этот вопрос кажется ей очень странным. Ранее Загитова рассказала, какому прыжку обучила свою собаку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🍀🙏🤞🧿Fan🍀🤞🍀🙏🤞 (@teamzagitova) 27 Мар 2019 в 8:54 PDT