Фигуристка Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Олимпийская чемпионка и победительница первенства мира по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты.
- РИА Новости
«Я об этом не думала, честно говоря», — ответила Загитова в эфире японской телепередачи.
Она подчеркнула, что этот вопрос кажется ей очень странным.
Ранее Загитова рассказала, какому прыжку обучила свою собаку.
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