Фигуристка Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

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Олимпийская чемпионка и победительница первенства мира по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты.
Фигуристка Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
  • РИА Новости

«Я об этом не думала, честно говоря», — ответила Загитова в эфире японской телепередачи.

Она подчеркнула, что этот вопрос кажется ей очень странным. 

Ранее Загитова рассказала, какому прыжку обучила свою собаку.

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