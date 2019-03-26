Рахимов официально покинул пост главы AIBA

Гафур Рахимов официально покинул должность президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Исполком AIBA хотел бы выразить свою огромную признательность Рахимову за его приверженность боксу, за его усилия изменить организацию во время пребывания его в должности президента AIBA», — говорится в сообщении ассоциации.

Несколько членов исполкома организации выдвинули кандидатуру главы Африканской конфедерации бокса Мохамеда Мустасана на должность временного президента AIBA. Он, в свою очередь, согласился возглавить ассоциацию.

Напомним, что 22 марта Рахимов принял решение временно сложить полномочия главы AIBA.

Ранее Кремлёв признался, что задумывается об участии в выборах президента AIBA.