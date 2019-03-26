Люксембург подаст протест на результат матча с Украиной из-за участия Мораеса

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Федерация футбола Люксембурга обжалует результат матча со сборной Украины из-за возможного нарушения правил натурализации игрока нападающего киевского «Динамо» Жуниора Мораеса.
Люксембург подаст протест на результат матча с Украиной из-за участия Мораеса
  • Reuters

Об этом сообщает RTL.

Это подтвердил президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп.

Стало известно, что сборной Украины по футболу могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), так как Мораес принял участие в этих играх. По информации некоторых СМИ, он прожил на новой родине четыре года восемь месяцев вместо необходимых пяти лет.

Ранее генсек Федерации футбола Украины (ФФУ) заявил, что Мораес получил гражданство Украины по закону.

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