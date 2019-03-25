Ананидзе об оказании первой помощи швейцарскому футболисту: я не совершил ничего особенного

Полузащитник сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал эпизод с оказанием неотложной помощи защитнику национальной команды Швейцарии Фабиану Шёру во время матча второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

«Мы играем друг против друга, но однажды можно и самому так лежать, потому что от столкновения никто не застрахован. Все знают, что, когда человек глотает язык, надо засунуть пальцы в рот. Ничего сложного. Когда я это сделал, сразу прибежали врачи. Мне все пишут благодарности, даже из Англии, но я не совершил ничего особенного», — приводит слова Ананидзе «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 24-й минуте встречи, после того как Шёр в верховой борьбе за мяч столкнулся головой с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе и упал на газон, потеряв сознание.

Ранее сообщалось, что Ананидзе оказал неотложную помощь игроку сборной Швейцарии.