СМИ: Голкипер сборной Италии получил травму из-за бутылки на поле

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Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Маттиа Перин получил травму во время тренировок в расположении национальной команды.
СМИ: Голкипер сборной Италии получил травму из-за бутылки на поле
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, 26-летний голкипер не вошёл в заявку команды на матч квалификации Евро-2020 с Финляндией из-за травмы, полученной на тренировке — он вывихнул лодыжку, наступив на оставленную на тренировочном поле бутылку.

Отмечается, что участие Перина в предстоящем матче с Лихтенштейном, которая состоится 26 марта, также находится по вопросом.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Левников назначен на матч сборной Италии в квалификации Евро-2020.

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