СМИ: Голкипер сборной Италии получил травму из-за бутылки на поле
- Reuters
Как сообщает Football Italia, 26-летний голкипер не вошёл в заявку команды на матч квалификации Евро-2020 с Финляндией из-за травмы, полученной на тренировке — он вывихнул лодыжку, наступив на оставленную на тренировочном поле бутылку.
Отмечается, что участие Перина в предстоящем матче с Лихтенштейном, которая состоится 26 марта, также находится по вопросом.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Левников назначен на матч сборной Италии в квалификации Евро-2020.