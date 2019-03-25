СМИ: Голкипер сборной Италии получил травму из-за бутылки на поле

Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Маттиа Перин получил травму во время тренировок в расположении национальной команды.

Как сообщает Football Italia, 26-летний голкипер не вошёл в заявку команды на матч квалификации Евро-2020 с Финляндией из-за травмы, полученной на тренировке — он вывихнул лодыжку, наступив на оставленную на тренировочном поле бутылку.

Отмечается, что участие Перина в предстоящем матче с Лихтенштейном, которая состоится 26 марта, также находится по вопросом.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Левников назначен на матч сборной Италии в квалификации Евро-2020.