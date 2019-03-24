Дзюба после гола Казахстану вошёл в топ-20 бомбардиров отечественного футбола
- РИА Новости
В матче отборочного цикла к Евро-2020 с командой Казахстана форвард забил свой 144-й мяч за карьеру.
По этому показателю он вошёл в топ-20 голеадоров в истории российского и советского футбола, обойдя Валерия Карпина и Эдуарда Стрельцова.
Причём этот мяч стал для него 16-м за национальную команду.
Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.
Ранее Прядкин похвалил сборную России по футболу за матч с Казахстаном.