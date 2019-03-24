Дзюба после гола Казахстану вошёл в топ-20 бомбардиров отечественного футбола

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу вошёл в двадцатку лучших бомбардиров страны в истории.
Дзюба после гола Казахстану вошёл в топ-20 бомбардиров отечественного футбола
  • РИА Новости

В матче отборочного цикла к Евро-2020 с командой Казахстана форвард забил свой 144-й мяч за карьеру. 

По этому показателю он вошёл в топ-20 голеадоров в истории российского и советского футбола, обойдя Валерия Карпина и Эдуарда Стрельцова. 

Причём этот мяч стал для него 16-м за национальную команду.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Ранее Прядкин похвалил сборную России по футболу за матч с Казахстаном.

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