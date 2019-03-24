Колыванов ответил, кто должен стать основным вратарём сборной России по футболу
- РИА Новости
«Игорь 15 лет провёл в национальной команде, после такого срока глупо предполагать, что будет легко найти ему замену, но у нас есть хорошие кандидатуры. Гилерме же играл в предыдущем матче? Думаю, в России есть отличные вратари и среди ненатурализованных футболистов», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».
По его мнению, на данный момент больше всех быть первым номером заслуживает голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв.
«Он замечательно себя проявляет на высоком уровне и может стать первым номером в воротах сборной», — сказал специалист.
Ранее Колыванов поделился ожиданиями от матча сборной России с Казахстаном.