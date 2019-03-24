Колыванов о матче с Казахстаном: все страны бывшего СССР жаждут обыграть Россию

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Экс-футболист сборной России, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в квалификации к Евро-2020 с Казахстаном.
Колыванов о матче с Казахстаном: все страны бывшего СССР жаждут обыграть Россию
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«Казахстан — тёмная лошадка. Тут предсказывать бесполезно. Уверен, казахи будут биться против нас из последних сил. Конечно, это не высококлассные мастера, но они очень хотят победить Россию, выйдут на поле с тройной мотивацией. Все страны бывшего СССР особенно жаждут обыграть нас», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

При этом он отметил, что не может понять, почему российская сборная является таким раздражителем для остальных команд.

«Мы же ничего плохого им не делали, отсоединились и отсоединились. Но даже в товарищеских матчах чувствуется такой настрой. Возможно, хотят себе что-то доказать», — сказал Колыванов.

Матч отборочного турнира ЧЕ-2020 Казахстан — Россия состоится 24 марта в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Начало встречи — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт матч отбора ЧЕ с Казахстаном в белой форме.

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