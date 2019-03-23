Президент ФФККР Горшков назвал ЧМ в Сайтаме успешным для сборной России

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что сборная России успешно выступила на чемпионате мира в Сайтаме, выделив представителей женского одиночного разряда, а также спортивные и танцевальные пары.
Президент ФФККР Горшков назвал ЧМ в Сайтаме успешным для сборной России
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Чемпионат мира в Сайтаме можно считать успешным, каждый постарался, прежде всего это касается девочек, спортивных пар и танцоров. Следующий сезон после Олимпийских игр является очень сложным, тем более для тех, кто принимал в них участие и добился на Играх высокого результата», — приводит слова Горшкова ТАСС.

На чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, сумев выиграть командный зачёт соревнований.

Ранее Траньков похвалил новое поколение фигуристов после победы в медальном зачёте ЧМ.

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