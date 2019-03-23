Тарасова: для первого старта Лазукин достойно представил страну

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Андрея Лазукина на чемпионате мира в Сайтаме.
Тарасова: для первого старта Лазукин достойно представил страну
  • Reuters

«Для первого старта, который получился таким неожиданным, он достойно представлял свою страну. Не падал, не валялся, боролся. Второй четверной прыгнул просто уникально. Молодец, мужик! Классный! Видно было, что он устал, но всё доделал и дотерпел», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

На чемпионате мира по фигурному катанию россиянин Андрей Лазукин занял десятое место.

Ранее Михаил Коляда заявил, что мог выступить лучше в произвольной программе на ЧМ.

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